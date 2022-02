Klopp zu Salah und Mané: Sieger wird im Heimatland feiern

Liverpool. Schon vier Tage nach dem Finale des Afrika Cups sollen die Liverpooler Fußballprofis Mohamed Salah und Sadio Mané wieder in der Premier League spielen.

"Ich denke, sie werden verfügbar sein", sagte Liverpools Trainer Jürgen Klopp. Salah spielt am Sonntag (20.00 Uhr/DAZN) im Finale des Kontinental-Turniers mit Ägypten gegen seinen Vereinskollegen aus dem Senegal.

"Ich denke, dass der Sieger am Dienstag oder spätestens Mittwoch zurück sein wird und der andere wahrscheinlich etwas früher", sagte Klopp. "Derjenige, der gewinnt, wird wahrscheinlich in sein Heimatland zurückfliegen, um zu feiern, so ist das nun mal."

Liverpool spielt am Sonntag im FA Cup gegen Cardiff City und am Donnerstag in der Premier League gegen Leicester City. Das Klopp-Team hat in der Liga neun Punkte Rückstand auf Manchester City und ein Spiel weniger.

© dpa-infocom, dpa:220204-99-981097/2