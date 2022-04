Medien: Ajax-Trainer Erik ten Hag sagt Manchester United zu

Manchester. Die Verpflichtung von Ajax Amsterdams Trainer Erik ten Hag durch den englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United wird offenbar konkret.

Wie britische und niederländische Medien berichteten, soll der Niederländer nach ausführlichen Gesprächen seine mündliche Zusage erteilt haben. Demnach wird der 52-Jährige im Old Trafford einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Laut der Zeitung "The Times" könnte die Verpflichtung ten Hags noch in diesem Monat offiziell verkündet werden.

Zuvor hatten britische Medien über Gespräche zwischen Man United und ten Hags derzeitigem Arbeitgeber Ajax Amsterdam berichtet. In Manchester würde ten Hag die Nachfolge von Interimscoach Ralf Rangnick antreten, der das Amt nach der Trennung von Ole-Gunnar Solskjaer nur bis zum Saisonende übernommen hat. Laut seinem Vertrag, der bis zum Sommer 2024 läuft, wird Rangnick ab Sommer in eine Beraterfunktion bei Man United wechseln.

Ten Hag trainiert seit 2017 den niederländischen Topclub Ajax Amsterdam, den er zweimal zum Double (2019 und 2021) sowie einmal ins Halbfinale der Champions League (2019) geführt hat. In diesem Jahr schied Ajax im Achtelfinale aus, nachdem der Club in der Gruppenphase mit sechs Siegen, darunter zwei gegen Borussia Dortmund, souverän weitergekommen war. Ten Hag hatte zwischen 2013 und 2015 die zweite Mannschaft des FC Bayern trainiert.

© dpa-infocom, dpa:220413-99-905809/2