PSGs Kylian Mbappe (l) möchte bald bekanntgeben, bei welchem Verein er in Zukunft spielen will.

Französicher Fußball-Star Mbappé will bald Entscheidung über Zukunft bekanntgeben

Paris. Der französische Fußball-Star Kylian Mbappé hat nach eigenen Worten "fast" entschieden, wo er in der kommenden Saison spielen wird und will dies auch in Kürze bekanntgeben.

Der Weltmeister von Paris Saint-Germain wird seit langem immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht, ließ einen möglichen Wechsel Medienberichten zufolge aber auch bei einer Ehrung am Sonntagabend offen.

"Es wird nicht mehr lange dauern", sagte der 23-jährige Weltmeister laut einem Bericht der französischen Zeitung "L'Équipe" zu seiner Entscheidung. Demnach will Mbappé noch weit vor der Zusammenkunft der französischen Nationalmannschaft am 28. Mai das Geheimnis um seine Zukunft lüften, über die seit Wochen spekuliert wird, wie er bei der Ehrung als bester Spieler der Saison der französischen Ligue 1 am Sonntagabend sagte.

Die Sportzeitung "Marca" aus Madrid schrieb indes, die Entscheidung zugunsten von Real Madrid sei längst gefallen. Seine Mutter bezeichnete den spanischen Club als "erste Option". Gleichzeitig gab es indes auch Gerüchte über eine Verlängerung beim französischen Hauptstadtclub.

© dpa-infocom, dpa:220516-99-311115/2