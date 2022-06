Haaland gibt Premier-League-Debüt gegen West Ham United

Stürmerstar Erling Haaland erhält in Manchester einen Fünfjahresvertrag.

Hamburg. Der frühere Dortmunder Top-Stürmer Erling Haaland feiert sein Premier-League-Debüt für den englischen Fußball-Meister Manchester City am 7. August.

Die von Pep Guardiola trainierte Mannschaft trifft dann am ersten Spieltag der neuen Saison in einem Auswärtsspiel auf West Ham United. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Spielplan der Liga für die Saison 2022/23 hervor.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind schon am 6. August bei Aufsteiger Fulham gefordert. Der FC Chelsea von Trainer Thomas Tuchel gastiert ebenfalls am 6. August beim FC Everton.

Am elften Spieltag vom 14. bis 16. Oktober kommt es dann zum Aufeinandertreffen zwischen Liverpool und Manchester City. Die Partie im Stadion an der Anfield Road ist aber noch nicht zeitgenau angesetzt.

