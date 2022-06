Keine UEFA-Pflichtspiele in Region Transnistrien

Nyon. In der moldauischen Region Transnistrien werden bis auf Weiteres keine Wettbewerbsspiele der Europäischen Fußball-Union ausgetragen, teilte die UEFA nach einer entsprechenden Entscheidung des Exekutivkomitees mit. "Die Entscheidung stützt sich auf Erwägungen und Schlussfolgerungen von auf internationale politische und strategische Analysen spezialisierten Organisationen, deren Berichte von der UEFA-Administration im Rahmen der Bewertung der aktuellen Situation in der Region Transnistrien konsultiert wurden", hieß es. Sie sei im Einklang mit früheren Beschlüssen vor dem Hintergrund des Einmarschs der russischen Armee in die Ukraine.

Betroffen vom Spielverbot in der Region ist Sheriff Tiraspol in der Qualifikation der kommenden Champions-League-Saison. Die Mannschaft hatte in der vergangenen Spielzeit vor allem durch einen 3:0-Sieg gegen Real Madrid für Furore gesorgt. Tiraspol wurde aufgefordert, für seine Heimspiele im europäischen Wettbewerb "eine alternative, allen Anforderungen der einschlägigen UEFA-Reglemente entsprechende Spielstätte außerhalb der Region Transnistrien vorzuschlagen, solange das Verbot in dieser Region gilt".

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220624-99-791056/2