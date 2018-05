Die Lions siegen in Hamburg mit 45:0

Hamburg Mit einer starken geschlossenen Mannschaftsleistung und einem auch in der Höhe verdienten 45:0 (28:0)-Erfolg bei den Hamburg Huskies starteten die Lions-Footballer in die Bundesliga-Saison. Vor mehr als 800 Zuschauern im Hammerpark-Stadion und prächtigem Frühlingswetter boten die Gastgeber am...