Drei Verletzungsausfälle bei den Löwen sind zu viel

Den Einstieg in den fünftägigen Saisonausklang mit drei Spielen hatten sich Braunschweigs Basketballer anders vorgestellt. Doch das Verletzungspech sorgte am Freitagabend in Bonn schnell für klare Verhältnisse. Ohne drei Leistungsträger waren die Löwen chancenlos bei Tabellenfünften, der sich durch...