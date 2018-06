Dennis Nawrocki bleibt ein Löwe

Braunschweig Sein Raketenaufstieg aus der zweiten Regionalliga ins Bundesligateam war das Märchen der Vorsaison bei Braunschweigs Basketballern. In der nächsten will Dennis Nawrocki noch einen draufsetzen: „Mein Ziel ist es, mich als deutscher Leistungsträger in unserem Team und in der BBL zu etablieren“, sagt...