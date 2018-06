Mit Liviu Calin als Nachwuchs-Chef zurück zu den Wurzeln

In seinem Alter gehen andere in Rente, Liviu Calin hingegen fängt auf Bitten der Löwen-Verantwortlichen nochmal von vorne an. Der 64-Jährige soll den Nachwuchsbereich der Basketballer neu aufbauen – eine Aufgabe, für die er vor 27 Jahren aus Rumänien nach Braunschweig gekommen war. Und die er...