Löwen gefallen mit unbändiger, ansteckender Spielfreude

Das breite Grinsen war nicht zu übersehen, mit dem Braunschweigs Basketballer am Tag nach dem 96:77-Derbysieg in Göttingen zum Regenerationstraining antraten. Den ersten Erfolg in der neuen BBL-Saison nimmt ihnen keiner mehr, er hat eine Menge Selbstvertrauen gebracht. „In der Kabine haben wir ihn...