Basketballer Mushidi: Aus der „Hölle“ in den Löwen-Himmel

Wenn er nicht Basketball-Profi geworden wäre, wäre er Politiker geworden. So sagt es Kostja Mushidi in einem Video-Fragebogen, den die Löwen jüngst in der VW-Halle laufen ließen. „Weil ich gut reden kann, viele Sprachen spreche und Leute überzeugen kann“, begründet der 21 Jahre alte Jungstar auf...