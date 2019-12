Löwen-Profi Lagerpusch wechselt zu Ex-Coach Menz nach Jena

Plötzlich ging alles ganz schnell. Sein letztes Training in der Heimatstadt absolvierte Lars Lagerpusch am Mittwochabend, Donnerstagvormittag kam er nur noch in die Halle, um sich zu verabschieden. Wenn Braunschweigs Basketballer am Freitag im ersten Heimspiel seit einem Monat gegen Aufsteiger...