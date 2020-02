Löwe Klepeisz: „Ich hoffe, dass das eine Initialzündung war“

Sein erster Fehlwurf der Partie war zu verschmerzen. Als Thomas Klepeisz nach sieben Treffern aus sieben Feldwürfen in der 34. Minute seinen sechsten Dreipunkteversuch daneben setzte, hatte er seine Löwen-Basketballer zusammen mit Karim Jallow und Scott Eatherton schon als Topscorer in die Erfolgsspur gebracht. Das Team führte 85:82 und hatte den entkräfteten Würzburgern bereits den Zahn gezogen.

„Wir haben lange darauf warten müssen und spüren natürlich große Erleichterung“, kommentierte der Kapitän den ersten Heimsieg nach der dreimonatigen Durststrecke. „Ich hoffe, dass er uns beflügelt und eine Art Initialzündung war.“ In einer „Saison der Runs“ für die Löwen sei nach den Auftakterfolgen und den Pleiten nun vielleicht wieder eine Siegesstrecke möglich. Und so lebt auch bei Klepeisz der Play-off-Traum nochmal auf. „Wir werfen die Flinte nicht ins Korn und wollen an unserem Ziel festhalten“, betonte er nach dem 100:87 (49:57)-Sieg vom Sonnabend. „Wenn es nicht mehr schaffbar ist, können wir uns neue Ziele stecken.“

Energie von der Bank

Im Unterschied zum Bamberg-Spiel sei diesmal viel Energie von den Bankspielern gekommen, lobte der Kapitän. „Die Jungs haben sich ihre Minuten verdient und gute Akzente gesetzt“, sagte er und meinte wohl vor allem den soliden zehnminütigen Auftritt von Lukas Wank. „Dadurch hatten wir am Ende noch mehr Energie und haben im vierten Viertel endlich mal richtig zu verteidigen angefangen.“

Außerdem hätten die Fortschritte in der Bamberg-Partie dem Team neues Selbstvertrauen gegeben, das diesmal spürbar gewesen sei. „Letztlich haben wir ja sogar souverän gewonnen, unsere Kampfkraft und unser Siegeswillen waren größer.“

Offensiv läuft es bei den Löwen vor allem besser, weil der Österreicher sicherer trifft als zuvor. In den vergangenen vier Partien versenkte er 62 Prozent seiner Dreier. „Ich habe das Selbstvertrauen, aggressiv für die Würfe zu spielen und auch das Vertrauen der Coaches“, sagt Klepeisz, der sich sichtlich bemüht, auf dem Feld voran zu gehen und seine Nebenleute mitzureißen.

„Eines der besten Duos der Liga“

Doch als Dreierschütze allein wäre er verschenkt. Und so kamen die Löwen gegen Würzburg auch erst auf die Siegerstraße, als der 28-Jährige in der zweiten Hälfte auch noch seine andere ganz große Qualität auspackte, das kreative Passspiel mit starken Vorlagen.

Phasenweise kombinierte er mit Center Scott Eatherton beim Blocken und Abrollen effektiv wie in guten alten Zeiten. „Scott und ich sind eines der besten Duos der Liga im Pick and Roll“, sagte er mit Recht. „Wir versuchen, uns das Leben einfacher zu machen – und heute ist es uns gelungen.“