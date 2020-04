Eine Restsaison der Willigen mit den Löwen?

Erst waren drei Standorte für eine mögliche Fortsetzung der Basketball-Bundesligasaison im Gespräch, mittlerweile gibt es neue Ideen, für die wohl nur noch zwei Arenen gebraucht würden. Nachdem sich einige Erstligisten in den vergangenen Tagen für einen Saisonabbruch ausgesprochen hatten, ist nun von den Baskets Oldenburg und Meister Bayern München vor der Entscheidung der 17 Erstliga-Standorte am Montag eine Art „Restsaison der Willigen“ ins Spiel gebracht worden.

Demnach sollen diejenigen Teams mit den geforderten Geisterspielen unter strengsten Corona-Hygieneregeln weitermachen und einen Meister ausspielen, die das möchten und können – und andere eben nicht. Absteiger wird es nicht geben. Oldenburgs Gesellschafter Hermann Schüller denkt beispielsweise an einen Wiedereinstieg direkt mit Play-offs von acht Mannschaften von Ende Mai bis Ende Juni. „Mir ist klar, dass entsprechende Hygiene-Bedingungen herrschen und pro Spiel etwa 100 Leute getestet werden müssen. Man wäre einen bestimmten Zeitraum isoliert“, sagt Schüller. „Ein Riesen-Aufwand, aber machbar.“

Münchens Basketball-Chef Marko Pesic schlägt ein Modell vor, für das sich auch die spanische Liga ACB entschieden hat. Dabei spielen zwölf Teams nach aktuellem Tabellenstand in zwei Sechsergruppen ihre Halbfinalisten aus.

Es gehe darum „den Basketball wieder aufleben zu lassen und den Sponsoren etwas zu bieten, wenn auch in eingeschränkter Form“, sagte Schüller der Bild-Zeitung. Und zu diesen Werbepartnern gehört eben auch der TV-Sender Magentasport, der sehnsüchtig erwartete Livebilder bekommen und dafür die TV-Gelder-Rate an die BBL überweisen könnte. Pesic machte im Magentasport-Podcast deutlich, die jetzigen Entscheidungen würden auch die Entwicklung der Liga in der Zukunft beeinflussen. Er möchte, dass der deutsche Basketball die Chance ergreift, sich mutig und kreativ zu präsentieren.

Wären Braunschweigs Basketballer bei so einem Modell dabei? Löwen-Geschäftsführer Sebastian Schmidt gibt sich eher kritisch. „Die Liga ist eine Solidargemeinschaft“, betont er. „Ich halte nichts davon, wenn da noch ein Sonder-Wettbewerb aufgemacht wird.“

Der Braunschweiger wirkt auch ein bisschen ungehalten, weil er in solche Gedankenspiele bislang nicht involviert war, wie er berichtet. „Ich bin gespannt, ob da noch was kommt“, sagt Schmidt. „Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass uns erst am Montag etwas vorgestellt wird und wir dann innerhalb einer Stunde entscheiden können, es geht ja um wirtschaftliche Existenzen.“

Wenn die 17 Standorte dann über eine Weiterführung des Spieltags abstimmen, reicht normalerweise eine einfache Mehrheit. Doch Pesic hatte schon geunkt, man müsse intern diskutieren, was gut sei für die Bundesliga: „Ist es gut, dass acht Vereine, die spielen wollen, es nicht können, weil neun oder zehn Vereine es nicht wollen?“

Für seine Entscheidung über eine mögliche Saisonfortsetzung seien die Kriterien klar, bekräftigt Schmidt und zählt auf: Sie dürfe den Standort vor allem nicht mehr kosten als sie einbringe, sie müsse in der Corona-Krise gesundheitlich sicher und ethisch vertretbar sein, und sie müsse einen sportlichen Wert haben, indem Erstligaprofis auflaufen und nicht bessere Jugendmannschaften. Werde ein Konzept vorgestellt, dass diese Voraussetzungen erfülle, könnten die Löwen dabei sein.

Unabhängig davon versuchen die Braunschweiger ab heute, über eine Crowdfunding-Aktion in vier Wochen mindestens 50.000 Euro einzutreiben, um die coronabedingte Finanznot ein bisschen abzufedern. „Wir haben eine Summe genommen, die uns schon enorm helfen würde, die aber auch realistisch zu erreichen ist“, sagt Schmidt. Denn kommt sie nicht zustande, müssten die Löwen das Geld an die Spender zurückzahlen. „Es darf ja gerne auch eine größere Summe zusammenkommen“, betont Schmidt.

Damit dies gelingt, haben die Löwen Gegenwert-Pakete geschnürt, die manche Attraktion enthalten. So wird ein Individualtraining mit Cheftrainer Pete Strobl angeboten, ein Barbecue mit der Mannschaft oder ein Spieltags-Erlebnis, bei dem man für 2000 Euro neben der Teambank und in der Kabine sitzen kann. Für 5000 Euro gibt es eine Spieler-Patenschaft zu erwerben, bei der der Name des Spenders über die gesamte Saison auf dem Aufwärmshirt des Spielers erscheint und dieser auch für einen Werbeauftritt zur Verfügung steht – der teuerste Baustein des Crowdfundings.

Fans, die nicht viel Geld haben, können sich für fünf Euro virtuelle Tickets oder für etwas mehr ein T-Shirt erspenden. Das Crowdfunding wird auf dem Portal Fairplaid unter www.fairplaid.org/basketballloewen freigeschaltet.

„Alle können durch die Unterstützung unseres Crowdfundings einen wichtigen Teil zur Zukunftssicherung des Braunschweiger Basketballs beitragen“, bittet Schmidt um rege Beteiligung. Die Situation sei ernst und habe für die Löwen einschneidende wirtschaftliche Folgen. Und zwar unabhängig davon, ob nun am Montag die Spielzeit vorzeitig beendet wird oder nicht.