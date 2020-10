Löwen-Trainer Strobl: „Wir sind wegen Corona enger zusammen“

Corona hat Braunschweigs Basketballern nicht nur den Saisonstart vermasselt. Trainer Pete Strobl spricht im Interview darüber, wie die Pandemie seine Mannschaft beeinflusst hat, wie ihm die Geschehnisse in seiner Heimat USA nahe gehen und über NBA-Star Dennis Schröder als neuen Chef der Löwen.

Herr Strobl, wie viel Corona-Tests haben Sie schon hinter sich?

Keine Ahnung. Viele. Wir wurden als Mannschaft meist zweimal pro Woche getestet. Vor den Spielen war das sowieso Pflicht, und wir haben uns noch ein zweites Mal freiwillig testen lassen.

Und wie lebt und arbeitet es sich unter diesen Bedingungen? Wie stark hat die Situation Ihr Team den Sommer über belastet?

Als es anfing, hatten alle Angst. Wir wussten ja nicht, wie gefährlich das Virus ist. Da gab es schon einige Panik, spätestens als auch die NBA ihre Saison unterbrochen hatte. Jeder hat Nachrichten geguckt, die steigenden Zahlen gesehen und gewusst: die Sache ist gefährlich. Aber als Profisportler versucht man, das irgendwann auch auszublenden. Man will seinem Beruf nachgehen und geht einen weiten Weg, um sich auf die Saison vorzubereiten.

Und dann platzte am Sonntag Ihr Saisonauftakt gegen Berlin, weil es beim Gegner einen Positiv-Test gab. Wie haben Sie das erlebt?

Ganz ehrlich, ich fühle mich schlecht das zu sagen, weil natürlich die Gesundheit an erster Stelle steht: Aber das war für uns alle ein Schlag vor den Kopf. Wir haben die gesamte Preseason über so hart gearbeitet und waren so heiß auf dieses Spiel, wir waren tags zuvor fünf Stunden angereist nach Bonn und kurz vor dem Mittagessen hieß es, das Spiel fällt aus. Das war ein sehr schlimmes Gefühl! Natürlich weiß man, dass niemand schuld ist und unsere Arbeit nicht umsonst war. Und dass es nur Zufall ist, dass es Berlin getroffen hat und nicht eine andere oder unsere Mannschaft. Aber wir wollten unbedingt spielen und haben dann noch versucht, gegen Bonn anzutreten. Aber das ging leider auch nicht.

Die Sache zeigt, dass die Corona-Einschläge immer näher kommen. Bedrückt das Ihre Mannschaft, gibt es jetzt wieder mehr Angst, sich anzustecken?

Das müsste man die einzelnen Spieler fragen. Aber ich glaube, erstmal hat es ihnen mehr weh getan, dass das Berlin-Spiel ausgefallen ist, weil sie so verdammt bereit waren, so heiß darauf zu spielen, so stolz den Standort zu repräsentieren und den Leuten zu zeigen, was sie im Sommer erarbeitet haben.

Und Sie selbst? Wie groß ist ihre Furcht Corona?

Ich bin kein Arzt. Ich denke irgendwie, Corona wird kommen und vielleicht wird es jeder kriegen. Man muss sich so gut es geht schützen. Aber wenn man nur noch Gedanken daran hat und Fragezeichen mit sich rum trägt, macht man sich schwindelig.

Sie sind mit Ihrer Familie in diesem Sommer wegen der Pandemie nicht in ihre Heimat Pittsburgh geflogen, sondern sind in Braunschweig geblieben. Was war das für ein Gefühl?

Es war das erste Mal in meiner Profikarriere, dass ich einen Sommer nicht zu Hause war. Für unsere Kinder war es schwer, weil sie erstmals Oma und Opa nicht gesehen haben. Aber auch diese Medaille hat zwei Seiten, es gab auch Vorteile. Wir konnten richtig viel Zeit mit den Kindern verbringen, deshalb war es eine sehr schöne Zeit.

Ich hatte richtig viel Spaß, mit ihnen irgendwo in den Park zu gehen und Basketball zu spielen. Ich werde diesen Sommer nicht vergessen. Was lustig war: Als noch strengere Regeln herrschten, kam ab und zu ein Polizist vorbei und hat gesagt: Sie dürfen nicht mit so vielen Kindern spielen. Dann musste ich ihm erstmal klar machen, dass alle vier meine sind.

Und sobald man in die Halle durfte, haben Sie sich ins Training gestürzt.

Das war auch toll, denn unsere Spieler sind alle sofort nach Braunschweig gekommen, als die Erlaubnis da war, in die Tunicahalle zu gehen. Wir sind noch ein Stück enger zusammengewachsen in dieser Zeit. Das waren ganz wichtige Wochen für die Beziehung zwischen Trainer und Spielern.

Sie können ihre Familie in den USA nicht sehen in einer Zeit, in der gerade dort die Corona-Zahlen in die Höhe schnellen und auch sonst unruhige Zeiten herrschen. Macht man sich da Sorgen?

Klar. Und es war nicht nur Corona. Auch das Black-Lives-Matter-Thema ist sehr hochgekocht, es gab explosive Situationen. Und jeder, den ich kenne, kennt jemanden, der betroffen ist. Ich bin wirklich stolz in Amerika geboren und aufgewachsen zu sein. Aber ich kann auch mit etwas Abstand auf die USA blicken, mein Vater ist Österreicher und viele Verwandte kommen aus anderen europäischen Ländern: Es ist wirklich eine gefährliche und komische Zeit in den USA.

Haben Sie schon gewählt?

Nein, aber ich werde es noch tun. Ich könnte stundenlang über Amerika diskutieren, und wir tun das auch oft. Alle Freunde gucken Fernsehen und reden sich die Köpfe heiß über Politik. Öffentlich möchte ich aber nichts dazu sagen. Ich hoffe jedenfalls, dass die Welt nach den Wahlen nicht so sehr auf die USA runterblickt. Wir müssen einen Weg finden, wieder zusammenzuleben, und zwar ein bisschen besser als vorher.

Was ist mit Ihrer Firma, der Basketball-Schule „Scoring Factory“ in Pittsburgh?

Die ist zu. Da ist den Sommer über nichts passiert, die Hallen sind ja alle geschlossen. Aber ich werde nicht klagen, wo andere um ihr Leben kämpfen.

Kommen wir nach Braunschweig zurück. Was zeichnet ihre neue Mannschaft aus?

Auch diese Antwort hat mit Corona zu tun. Die jungen deutschen Spieler haben ja deswegen fast den Sommer über durchtrainiert. Da konnten wir viele Teamsachen machen und jeder hat daraus seine Motivation gezogen. Wir haben einen Mannschaftskern mit der richtigen Mentalität geschaffen. Es war eben kein „Hallo-wie-heißt-du?“ ab September bei uns. Sondern da ist was gewachsen, und die neuen Spieler konnten dann dort eingebaut werden.

Dass Dennis Schröder und Oliver Braun gekommen sind, fand ich sehr gut. Ihre Philosophie, den jungen deutschen Spielern Vertrauen zu geben, unterstütze ich zu hundert Prozent. Ich liebe diese Idee. Und für so was bin ich auch perfekt, weil ich immer schon jungen Spielern eine Chance geben will. Wenn man sechs oder sogar noch mehr Ausländer hat, wie die anderen Klubs, kann man nicht mehr als einen Deutschen pro Saison entwickeln. Wir können das jetzt. Die Jungs bekommen Spielzeit und dürfen auch mal Fehler machen.

Sehen Sie denn schon Erfolge? Vier von fünf Testspielen gegen die BBL-Rivalen gingen ja verloren.

Wir haben die Preseason über ja lange mit nur einem Ausländer gespielt, weil Martin Peterka noch verletzt war. Das ist gut gelaufen. Ich denke, Karim Jallow, Kostja Mushidi, Lukas Meisner oder Gavin Schilling sind jetzt bereit, noch einen Schritt mehr zu gehen und auch in kritischen Situationen einen eigenen Beitrag zu leisten – natürlich immer als Mannschaft.

Was ist mit Bryon Allen? Der soll ja eine Schlüsselrolle spielen. Ist es nicht besonders schwierig, so einen Leistungsträger dann so spät in ein gewachsenes Gebilde zu integrieren?

Neue Leute einzubauen ist immer schwierig. Aber wir haben von Anfang an noch einen Scorer gesucht der am Ende des Spiels da ist, wenn man unter Druck einen guten Wurf oder Pass braucht. Das kann nicht jeder. So ein Spieler hat gefehlt. Und jetzt haben wir ihn. Bryon hat ein besonderes Gefühl dafür, was in engen Situationen nötig ist. Ich denke, wir haben gut rekrutiert und haben Spieler, die alle hart arbeiten wollen.

Sie haben Dennis Schröder erwähnt. Nach dem Testspiel gegen Vechta standen sie länger mit ihm in der Halle und haben geredet. Wie eng ist Ihr Gesellschafter und NBA-Star an der Mannschaft dran?

Damals war er gerade erst nach Braunschweig gekommen. Seither haben wir uns ein paarmal die Woche gesehen. Er schaut mal beim Training rein, wir reden. Wir haben die gleiche Philosophie, wir wollen als erstes, dass unser Standort überlebt in der Coronazeit. Er sieht die Sache nicht nur als Geschäftsmann, sondern ist ja mit dem Herz dabei. Das schätze ich sehr. Wenn Dennis in der Halle ist, kriegt er sofort Respekt, er ist ja einer der besten Spieler der Welt. Ab und zu sagt er etwas, dann hören alle zu. Und ich auch.

Sportdirektor Oliver Braun hat gesagt, die Pokalspiele dienten auch dazu herauszufinden, ob, und wenn ja auf welcher Position, eventuell noch ein vierter ausländischer Profi als Verstärkung gebraucht wird. Wollen Sie denn noch einen zusätzlichen Spieler?

Das hängt auch von unseren Zielen ab. Wir müssen wirklich erstmal sehen, wie wir uns jetzt im Pokal präsentieren und ob noch was fehlt. Spieler nachträglich einzubauen, ist wie gesagt nie einfach, aber es ist auch Teil des Jobs. Und als Trainer will ich natürlich auch möglichst viel gewinnen.

Wie stehe die Chancen dazu am Wochenende im Pokal gegen Oldenburg und Bonn?

Das sind starke Mannschaften und wir sind bereit, es mit ihnen aufzunehmen. Vor allem hoffe ich, dass diesmal alles klappt und wir nicht ein zweites Mal ohne Spiel aus Bonn zurückkehren müssen.