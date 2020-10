Löwen-Neuling Allen soll zusätzliche offensive Impulse bringen

Es ist erneut eine Pokal-Reise ins Ungewisse, zu der Braunschweigs Basketballer am Freitag Richtung Bonn aufgebrochen sind. Erst am Morgen unterzogen sich die Löwen-Profis dem obligatorischen Coronatest und erfahren wohl erst Samstag früh in Bonn die Ergebnisse. „Weil wir ja Samstag und Sonntag spielen, wurden die Tests später als sonst gemacht“, berichtet Trainer Pete Strobl. „Jetzt müssen wir abwarten und hoffen, dass wir nicht wieder ohne Spiel nach Hause fahren müssen.“

Das war den Braunschweigern vergangenen Sonntag passiert, als sich ihr Auftaktgegner Alba Berlin coronabedingt kurzfristig abmeldet hatte. Und so einen Frust wollen sie nicht erneut erleben. Aber neben den Löwen selbst könnte es ja auch Akteure der Wochenend-Gegner Oldenburg und Bonn erwischen.

Hohes Preisgeld zu gewinnen

Solche Gedanken drängen Strobl und sein Team aber so gut es geht nach hinten. Sie sind heiß darauf, sich endlich in Spielen mit den Ligarivalen zu messen, in denen es um etwas geht. Der Gruppensieger zieht ins Final-Four-Turnier ein, der Zweite erhält laut Berichten des Mitteldeutschen BC immerhin eine höhere fünfstellige Eurosumme als Preisgeld.

Die Löwen treten guter Dinge gegen Oldenburg an. Zwar ist der Gegner mit seinem tief besetzten Kader aus Topspielern deutlich favorisiert. Doch bei der überraschenden Auftaktniederlage gegen Bonn zeigten die Baskets Schwächen. Und nach zwei Testspielniederlagen mit zunächst 39 und dann nur einem Punkt hoffen die Löwen nun, den nächsten Schritt gehen zu können, den zum Sieg.

Allen überzeugt im Training

Ein neuer Hoffnungsträger ist dabei Bryon Allen. „Ich bin mit seiner Einstellung sehr zufrieden“, sagt Strobl über den 28 Jahre alten US-Profi, für den sein Auftaktspiel im Löwen-Dress emotional gleich ein ganz Besonderes ist: Denn seine erste BBL-Station war in der Saison 2017/18 der heutige Gegner.

Aber nach nur 18 Spielen wurde der Vertrag mit den Oldenburgern aufgelöst, weil der herausragende Offensivakteur sich mit dem Trainer überworfen hatte, angeblich zu eigensinnig agierte und zu wenig engagiert verteidigte. „Jeder hat in der Vergangenheit vielleicht mal Fehler gemacht“, sagt Strobl. Er habe mit Trainern und Spielern, die Allen kennen, geredet und die Sache natürlich auch mit seinem Neuzugang besprochen. „Bryon weiß, was ich von ihm erwarte und ist bereit“, resümiert der Coach. „Und im Training hat er es bislang wirklich sehr gut gemacht.“

Strobl fordert Spiel mit Köpfchen

Während Allen den Löwen als gefährlicher Scorer neue Impulse geben dürfte, fällt Spielmacher Bazou Koné wegen seiner Bänderdehnung weiterhin aus. Strobl fordert, dass seine Schützlinge den abgezockten Oldenburgern nicht nur heißblütig und unerschrocken, sondern auch ein bisschen pfiffiger als in den Tests begegnen. „Wenn wir intelligent spielen und den Ball nicht so oft wegwerfen, haben wir eine gute Chance, glaube ich.“

Nur wenige Stunden Pause

24 Stunden bleiben dem Team dann, um sich auf die Partie gegen die ausgeruht antretenden Bonner vorzubereiten. „Das ist natürlich hart, aber wir beschweren uns nicht“, sagt Strobl. „Wir sind jung genug, um das zu überleben, wir sind Profis und gehen da durch.“

Gelingt Bayreuth der Coup?

Die Entscheidung in der Bonner Pokalgruppe A fällt erst in den drei Nachholspielen mit Titelverteidiger Alba Berlin, der sich aktuell in der Corona-Quarantäne befindet. An den anderen Standorten, Ulm, Weißenfels und Vechta, werden am Wochenende hingegen schon die Endrunden-Teilnehmer ausgespielt.

Gute Karten auf einen Außenseiter-Coup haben dabei Raoul Korners Bayreuther, die sensationell Europaligist Bayern München geschlagen hatten und nun noch gegen den MBC und Crailsheim bestehen müssen. In Gruppe B haben nach ihren Auftaktsiegen Göttingen und Vechta die besten Karten, in Gruppe C Ludwigsburg und Bamberg.

Die Gegner

Die 76:90-Niederlage der Baskets Oldenburg im Pokal-Auftaktspiel gegen Bonn kam sehr überraschend. Denn der Vorjahres-Pokalfinalist hat die bestbesetzte Mannschaft hinter Berlin und München. Alle Leistungsträger um Centerstar Rasid Mahalbasic und den seit gestern 38 Jahre alten Rickey Paulding wurden gehalten. Dazu durfte Trainer Mladen Drijencic sein Team auf den deutschen Positionen mit Crailsheims Comboguard Sebastian Herrera und Bonns Center Martin Breunig enorm aufrüsten.

Bei den Baskets Bonn dagegen ist nach der schlechtesten Saison der Vereinsgeschichte (15.) fast alles neu, angefangen bei Trainer Igor Jovovic, dem ehemaligen Weißenfelser. Die namhaftesten Neuverpflichtungen sind Top-Center Leon Kratzer aus Frankfurt und Ulms ehemaliger Ex-NBA-Star Chris Babb. Geblieben sind nur Kapitän Tony diLeo und Benjamin Lischka. Unerwartet haben die Bonner beim Sieg gegen Oldenburg schon wie aus einem Guss gespielt, mit flinken Passstafetten, zupackender Reboundarbeit und starken 55% Trefferquote.

Braunschweig – Oldenburg, Samstag, 15 Uhr,

Braunschweig – Bonn, Sonntag, 15 Uhr, jeweils live bei Magentasport