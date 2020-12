Löwen siegen dank Energieschubs in der Verlängerung

Braunschweig. Karim Jallow und James Robinson führen die Basketball Löwen Braunschweig in Würzburg mit entscheidenden Aktionen in den Schlusssekunden zum 93:89.

Was für ein Krimi, der zweite schon in dieser Saison. Doch anders als im Derby bei der BG Göttingen hatten Braunschweigs Basketball Löwen am Sonntagabend in Würzburg das bessere Ende für sich. Sie mussten dafür zwar in die Verlängerung, doch diese kleine Zusatzhürde meisterten sie mit Bravour. Sie ließen nicht nach, sondern konnten irgendwie noch einen Zusatzschub an Energie aktivieren und setzten sich mit 93:89 (77:77, 48:45) durch. Es war nach dem Heimtriumph gegen Vechta der zweite Sieg in Folge und der erste in fremder Halle.

Kostja Mushidi fehlt den Basketball Löwen Braunschweig Und dabei fehlte den Löwen ein Leistungsträger. Kostja Mushidi, ihr zweitbester Punktesammler nach Kapitän Karim Jallow, war nicht mit dabei. Er sei verletzt, sagte Trainer Pete Strobl, tat dabei allerdings etwas geheimnisvoll: Die Art der Verletzung gebe man nicht preis. Etwas komisch, denn die Braunschweiger hatten solche Dinge bislang recht offen kommuniziert. Egal, Mushidis Fehlen fiel nicht weiter ins Gewicht. Denn für ihn spielte Lukas Wank wieder mehr und bewies, dass er liefern kann, wenn er Einsatzzeit bekommt – was zuletzt kaum der Fall war. Mit acht Punkten, wenig Fehlern und starker Reboundarbeit empfahl sich der Allrounder für mehr. Und auch Spielmacher Bazou Koné konnte diesmal von der Bank kommend mehr Positives beisteuern als zuletzt. Heißer Showdown deutet sich an Das gesamte Spiel über lief die nicht sonderlich hochklassige, aber sehr umkämpfte Partie auf einen heißen Showdown zu. Keine Mannschaft konnte sich deutlicher absetzen. Meist führten die Löwen mit bis zu sechs Punkten, doch in der zweiten Hälfte zogen bisweilen auch mal die Gastgeber mit bis zu fünf Zählern Vorsprung vorbei. In der ersten Hälfte fand das Strobl-Team recht gut ins Offensivspiel. Die Nationalmannschaftspause, in der Karim Jallow, Lukas Meisner und Martin Peterka für neun Tage gefehlt hatten, schien das Team nicht groß aus dem Rhythmus gebracht zu haben. Löwen punkten stark unter dem Korb Vor allem die langen Leute, Gavin Schilling, Lukas Meisner und Martin Peterka trafen hochprozentig, Spielmacher James Robinson führte umsichtig Regie. Bei starken 48 Punkten mit 60-prozentiger Trefferquote fiel es auch nicht ins Gewicht, dass die Würzburger die ansonsten tragenden Kräfte Karim Jallow und Bryon Allen gut abschirmten beziehungsweise dieses Duo auch von sich aus etwas weniger in Augenschein trat als gewohnt. Das Problem lag in der Defensive. Immer wenn sich die Löwen ein bisschen abgesetzt hatten, wurden den Würzburgern wieder freie Würfe gestattet. Vor allem von der Dreipunktelinie. Sechs Treffer bei 13 Versuchen versenkten die Gastgeber von draußen. Mehr Defensivkraft in Hälfte zwei In der zweiten Hälfte intensivierten beide Teams erwartungsgemäß ihre Defensivanstrengungen. Würzburg machte unter dem Korb besser dicht und ging beim 56:55 (26.) erstmals seit der Anfangsphase in Führung. Die Partie wogte weiterhin hin und her, aber dann schlichen sich Nachlässigkeiten in der Reboundarbeit der Löwen ein. Die Gastgeber gingen durch mehrere Offensivrebounds in Serie eineinhalb Minuten vor Schluss durch Taylor Persons mit 76:73 in Führung. Doch wo eine Heimmannschaft mit Publikum normalerweise durch so eine Wendung ein unwiderstehliches Momentum bekommt und den Sack zumacht, half das den Würzburgern im Geisterspiel nichts. Allen verpasst Sieg in regulärer Spielzeit Das Strobl-Team schlug zurück. Nationalspieler Jallow brachte seine Farben wieder 77:76 nach vorn, Würzburgs Ward traf 18 Sekunden vor Schluss nur einen Freiwurf zum Ausgleich, und Bryon Allen hätte mit dem letzten Angriff der regulären Spielzeit den Sieg schon perfekt machen können. Doch der Wurf des Routiniers sprang wie schon der letzte in Göttingen vom Ring. Verlängerung. Hier legten die Löwen entschlossen los, justierten bei der Reboundarbeit nach und setzten sich durch Jallows Freiwürfe schnell auf 86:81 (42.) ab. Doch der Gegner kam zum 86:86 zurück, ehe der Löwen-Kapitän mit Schlüsselrebounds und Freiwürfen und US-Profi James Robinson mit einem Dreier zum 89:86 und ebenfalls Freiwürfen den Sieg an sich rissen. Löwen: Jallow 14 (60%, 4 Rebounds), Robinson 14 (50%, 5 Vorlagen, 3 Ballverluste), Meisner 14 (3/7 Dreier, 3 Ballgewinne, 3 Ballverluste), Schilling 12 (7 Rebounds) , Peterka 9 (75%), Wank 8 (5 Rebounds), Allen 8 (5 Rebounds, 3 Vorlagen), Koné 8 (4 Vorlagen, 3 Ballverluste), van Slooten 6, Zeeb. 5. Foul: Schilling (44.)