Löwen-Spielmacher Zeeb verdient sich ein Sonderlob

In diesem Spiel hätte man alle Entschuldigungen für eine hohe Niederlage akzeptiert. Nur noch sieben Stammkräfte bekamen die durch die Corona-Quarantäne ohnehin nicht topfitten Braunschweiger Basketballer aufs Feld, nachdem Lukas Wank (Covid-Folgen), James Robinson (Handverletzung) und Luc van Slooten (Gehirnerschütterung) ausgefallen waren. Auf der anderen Seite hatte Meister Alba Berlin bis auf Kapitän Niles Giffey wieder alle Stars an Bord.

Basketball Löwen Braunschweig im Duell David gegen Goliath

Doch wie das manchmal so ist, wenn man nichts zu verlieren hat und jeder sich seiner Einsatzzeit sicher sein kann – die Löwen schafften gegen die Größen aus der Euroleague einen Auftritt, mit dem sie nicht nur viel Lob einheimsten, sondern auch bis zum Ende von einem Sieg träumen durften.

Alle Spieler steuerten Produktives bei, und die hohe Konzentration eines Davids im Duell gegen Goliath half, grobe Patzer zu vermeiden. Erst 26 Sekunden vor dem Ende entschied Nationalspieler Maodo Lo die Partie zugunsten der Berliner. Die Braunschweiger mussten sich mit 76:82 (43:51) geschlagen geben.

Löwen-Kapitän Karim Jallow: "Wir können stolz sein"

„Aber wir können stolz sein, wir haben eine Reaktion gezeigt nach der Niederlage gegen den MBC, heute haben wir unser Bestes gegeben“, resümierte Kapitän Karim Jallow, der sich mit einer Fußverletzung durchbiss, nach der vierten Niederlage in Folge nicht unzufrieden. „Umso mehr tut es weh, dass wir heute sogar hätten gewinnen können und es nur aufgrund von ein paar Kleinigkeiten nicht geschafft haben“, klagte er, vor allem mit Blick auf die Freiwurfstatistik: Erneut hatten die Löwen zehn Punkte von der Linie verschenkt.

Trainer Pete Strobl freute sich vor allem, dass seine sieben Aufrechten die Spielstrategie so diszipliniert umsetzten. In der Verteidigung schaffte es die Mannschaft immer wieder mit Leidenschaft und verbesserter Abstimmung sowie einer ab und zu erfolgreich eingestreuten Zonen-Formation den Favoriten aus dem Offensiv-Flow zu bringen. Vor allem in der zweiten Hälfte, als sie die Berliner zu elf von insgesamt 16 Ballverlusten zwang.

Berlins Trainer lobt die Basketball Löwen Braunschweig

„Ich bin glücklich, dass wir gewonnen haben“, erkannte Alba-Coach Israel Gonzales die Leistung der Löwen an. „Wir haben heute unseren Rhythmus nicht gefunden, konnten die Rebounds nicht kontrollieren, Braunschweig hat mit viel Intensität gespielt und einen guten Job gemacht.“

Auch offensiv klappte beim Strobl-Team vieles besser als man erwarten durfte. Schließlich fehlte in Spielmacher Robinson erstmals der Taktgeber des Teams und die Ballsicherheit in Person. Doch Bazou Koné, Garai Zeeb und Bryon Allen fingen das ganz gut auf. Nur das dritte Viertel lief mit acht Ballverlusten etwas aus dem Ruder. Ansonsten spielte das Team kontrolliert und passte gut auf das Spielgerät auf, was die Zahl der gefürchteten Berliner Schnellangriffe klein hielt.

"Push gegeben" - Trainer Pete Strobl lobt Spielmacher Garai Zeeb

Koné, der lange verletzt gefehlt hatte, machte sein zweites starkes Spiel in Folge, und Zeeb avancierte mit bissiger Verteidigung und sechs Vorlagen zur positiven Überraschung des Tages.

Der 23-jährige Ex-Frankfurter, der sich sonst mit Kurzeinsätzen begnügen muss, stand diesmal fast die Hälfte der Spielzeit auf dem Feld und kämpfte auf Augenhöhe mit seinen Kontrahenten.

„Er war heute von Anfang an bereit und hat uns einen Push gegeben“, lobte Strobl den Aufbauspieler. „Spielzeit ist alles“, kommentierte Zeeb seine Leistung bei Magentasport. „Ich bin froh, dass ich heute was zeigen konnte.“

Virtuelle Vier-Punkte-Barriere steht den Löwen im Weg

Was die Löwen an diesem Abend auch noch auszeichnete, war ihre Unerschütterlichkeit. Es gab einige Momente, in denen die Berliner mit einem spielerisch leicht erzielten Treffer in letzter Angriffssekunde oder einem Offensivrebound die zuvor aufopferungsvollen Defensivbemühungen der Löwen zunichte machten. Immer wieder zogen sie so auf zweistellige Punktabstände weg, maximal waren es allerdings nur 13 Zähler (38:51, 19.).

Klar, sie wollten ihr siebtes Spiel innerhalb von 15 Tagen möglichst ressourcenschonend über die Zeit bringen. Doch die Braunschweiger ließen sich nicht abschütteln, ackerten sich immer wieder bis auf Tuchfühlung heran. Das Problem: Auch wenn sie hinten mal mehrere Alba-Angriffe in Folge gestoppt hatten, konnten sie vorne ihr Momentum nicht für einen echten Umschwung nutzen.

Strobl: "Wir waren noch nicht bereit für den nächsten Schritt"

Ihre Aufholjagd-Dauerschleife endete kurioserweise stets bei vier Punkten Differenz. Nach dem 26:26 im ersten Viertel kämpften sich Jallow und Co. noch viermal aus einem zweistelligen Rückstand auf vier Zähler heran. Sogar im Schlussviertel, obwohl sie nun sichtlich entkräftet wirkten, die Würfe immer kürzer wurden und die Streuungen ihrer Pässe immer größer.

Im letzten Aufbäumen nach dem 66:76-Rückstand (36.) netzte Lukas Meisner, der einen grandiosen Tag von der Dreierlinie erwischt hatte, drei Minuten vor Schluss seinen fünften Treffer zum 72:77 ein. Dann traf Koné 47 Sekunden vor der Sirene zum, klar, Vierpunkteabstand von 76:80.

Mittwoch geht es zum Pokalspiel in die Hauptstadt

Warum die Wende nicht gelang? „Wir waren müde oder noch nicht bereit für den nächsten Schritt“, mutmaßte Strobl. Die Mannschaft werde sich das Video nochmal angucken, um zu lernen. Dass sie unter den schwierigen Umständen bis zum Schluss an ihre Siegchance glauben konnte, sei jedenfalls stark gewesen. „Wir müssen dieses Spiel nutzen - als Ausrufezeichen, dass wir auf diesem Niveau spielen können“, forderte der Trainer.

Und Zeeb gab sich optimistisch, dass es noch besser geht. „Ein paar einfache Würfe für den Gegner weniger und ein paar Ballverluste bei uns, dann haben wir die Chance, es nächstes Mal besser zu machen“, resümierte der Mann des Tages. Nächstes Mal ist schon am Mittwoch. Dann fahren die Löwen zum Pokalspiel nach Berlin (19 Uhr, live bei Magentasport).