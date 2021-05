Foto: Jae C. Hong / dpa

NBA-Profi Schröder: Mit Plan und 110 Prozent in die Playoffs

Für Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder gibt es vor dem Auftakt der Vor-Playoffs der nordamerikanischen NBA keine Ausreden mehr. Allerdings gesteht der Profi der Los Angeles Lakers, dass ihm nach seiner jüngsten Zwangspause wegen einer Corona-Quarantäne noch der Rhythmus fehle.

Schröder bereit für Duell mit Stephen Curry

Für das Duell mit Superstar Stephen Curry und den Golden State Warriors am Mittwoch (Ortszeit) fühle er sich aber dennoch bereit, sagte der Braunschweiger. „Wir müssen unseren Job erledigen. Es gibt keine Entschuldigungen. Ich habe zwar gefehlt, aber ich fühle mich großartig. Wir gehen in dieses Spiel, als wäre es Spiel sieben einer Playoff-Serie und werden alles geben, was wir haben.“ Schröder musste zwei Wochen aussetzen, weil eine Person aus seinem Umfeld positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Lesen Sie auch:

Curry bei Warriors in Topform

Bei den Warriors ist Curry dagegen in Topform. Ihn ganz auszuschalten, sei nicht möglich, glaubt Schröder. „Er ist der beste Werfer, den es jemals gab. Jeden Wurf, den er bekommt, ist ein guter Wurf für ihn. Wir müssen 110 Prozent geben und uns an unseren Plan halten, dann werden wir das Spielfeld mit einem Sieg verlassen“, betonte Schröder.

Spiel gegen die Phoenix Suns bei einem Sieg

Sollten sich die Lakers durchsetzen, treffen sie in der ersten Playoff-Runde auf die Phoenix Suns. Bei einer Niederlage erhalten sie in einer zweiten Partie der Vorqualifikation eine weitere Chance, das Endrunden-Ticket zu lösen.

dpa