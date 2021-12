Kein Heimvorteil für die Löwen – Top-4-Turnier geht nach Berlin

Es war ein schöner Traum, der aber letztlich angesichts der steigenden Corona-Zahlen schnell ausgeträumt war. Die Basketball Löwen Braunschweig hatten nach ihrem umjubelten Einzug ins Top-4-Turnier im Pokalwettbewerb diese Veranstaltung gerne ausgerichtet und die anderen Halbfinalisten Alba Berlin, Niners Chemnitz und Merlins Crailsheim in der VW-Halle empfangen. Nun kommt es anders, die BBL gab am Donnerstag bekannt, dass die vier Spiele in der Berliner Arena am Ostbahnhof stattfinden werden.

Letztlich hatten sich die Braunschweiger angesichts der Umstände auch gar nicht mehr konkret beworben. „Sehr gerne hätten wir das Top Four in Braunschweig ausgerichtet, sehen uns in der aktuellen Corona-Situation aber nicht dazu in der Lage“, sagte Geschäftsführer Nils Mittmann. „Für uns macht es Sinn, ein solches Event mit Zuschauern zu planen und zu erleben und dementsprechend einer breiten Masse Zugang zu ermöglichen“, sagte er. Das sei gegenwärtig wie sehr vieles aber kaum planbar. Und ohne oder mit wenigen Fans für die Braunschweiger wohl auch nicht finanzierbar.

Die Löwen hatte deswegen angeregt, die Veranstaltung, zu der Fangruppen aus vier Lagern erwartet werden, erst Ende der Saison im Mai auszutragen – verbunden mit der Hoffnung, dass dann wieder mehr Publikum zugelassen werden könnte als zum jetzigen Termin am 19./20. Februar. Die BBL habe sich aber entschieden, an dem bisherigen Termin festzuhalten, berichtet Mittmann. „Nichtsdestotrotz freuen wir uns sehr darauf, im Februar in Berlin vor hoffentlich vielen Zuschauern spielen zu können und weiter an unserer Pokalgeschichte zu schreiben“, betont er.

Sein Team trifft im Halbfinale auf die Crailsheim Merlins und rechnet sich gute Chancen auf den Finaleinzug aus. Das Finalturnier wird zum dritten Mal in der Hauptstadt ausgetragen. Das Event soll auf jeden Fall stattfinden, auch wenn wegen der Corona-Pandemie „zum vorgesehenen Datum von Seiten der Behörden gar keine Fans erlaubt sein sollten“, hieß es in der Mitteilung der Liga.

„Natürlich wünschen wir uns möglichst viele Fans auf den Rängen, müssen aber abwarten, wie die zu dem Zeitpunkt gültige Beschlusslage von Bund und Ländern aussieht“, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz.

