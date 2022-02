David Krämer von den Basketball Löwen Braunschweig beim WM-Quali-Spiel in Polen, wo er 24 Punkte erzielte. Nun geht es für die DBB-Auswahl zweimal gegen Israel.

Braunschweig. Der Basketball-Coach tritt Freitag in Israel mit BBL-Profis zur WM-Quali an, hofft Montag aufs Euroleague-Upgrade und bald auf Dennis Schröder und Co.