Freitag Vierter der Qualifikation in Garmisch - Forfang vorn

Skispringer Richard Freitag hat seine Topform auch in der Qualifikation für das Neujahrsspringen der 66. Vierschanzentournee unter Beweis gestellt. Der Weltcup-Spitzenreiter flog in Garmisch-Partenkirchen mit 135,0 m auf den vierten Rang und weckte Hoffnungen für den Wettkampf am Montag (14.00...