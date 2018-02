EM-Quali: Erster Sieg für deutsche Basketball-Frauen

Fribourg Die deutschen Basketballerinnen haben im dritten EM-Qualifikationsspiel den ersten Sieg geholt. In einer dramatischen Partie gegen die Schweiz gewann das Team von Bundestrainer Hermann Paar in Fribourg mit 56:54 (20:38).

Dabei drehte die Mannschaft nach zwei schwachen Vierteln in der zweiten Hälfte das Spiel. Svenja Greunke (BC Marburg), die mit 19 Treffern beste Werferin war, gelang erst 54 Sekunden vor Schluss die Führung.

Mit dem Sieg wahrten die Deutschen ihre minimale Chance auf eine Teilnahme an der Endrunde der Europameisterschaft 2019 in Serbien und Lettland. Die ersten beiden Quali-Spiele gegen Tschechien (56:89) und Belgien (60:130) waren deutlich verloren gegangen. Am 14. Januar spielt die deutsche Mannschaft in Prag gegen Tschechien.