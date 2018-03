Dirk Nowitzki: „Manchmal fällt Aufstehen sehr schwer“

Zugegeben, seine Tanzeinlage beim Aufwärmen wirkte etwas steif, aber Dirk Nowitzki strahlte und hatte sichtlich Spaß. Etliche Fans aus Deutschland waren gekommen, um den Publikumsliebling der Dallas Mavericks noch mal in Aktion zu sehen – so lange er noch spielt. Selbst wenn der 39-Jährige in der...