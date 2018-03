Formel 1: Warum Vettel trotz seines Sieges ein Verlierer ist

Der neue Slogan „konstruierter Irrsinn“ war keinesfalls übertrieben, der Saisonstart der Formel 1 in Melbourne nahm tatsächlich verrückte Wendungen, bis hin zum geschenkten Sieg für Sebastian Vettel. Das kann noch 20-mal so weiter gehen in diesem Rennjahr in einem engeren Wettbewerb. Gewinner und...