Nürnberg verpflichtet Schwenninger Verteidiger Bender

Nürnberg Die Nürnberg Ice Tigers haben Jung-Nationalspieler Tim Bender für die kommenden zwei Spielzeiten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Der 23-Jährige kommt von den Schwenninger Wild Wings nach Franken.

"Tim hat sich in den vergangenen Jahren zu einem sehr intelligenten Zwei-Wege-Verteidiger entwickelt und ist eine sehr gute Ergänzung für unser Team", sagte Sportdirektor Martin Jiranek am Freitag. Der gebürtige Mannheimer spielte in der DEL auch schon für den EHC Red Bull München und kommt auf bislang 192 Partien. In der Vorbereitung auf die aktuelle WM machte Bender seine ersten vier Länderspiele, schaffte es dann aber nicht in den Turnierkader.