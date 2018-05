Harrer und Tesfaye steigen bei 10.000-Meter-Lauf aus

Pliezhausen Die Favoriten Corinna Harrer und Homiyu Tesfaye haben bei den deutschen 10.000-Meisterschaften in Pliezhausen aufgegeben und so die Norm für die Leichtathletik-EM im August in Berlin verpasst.

Die Regensburgerin und der Frankfurter beendeten ihre Rennen bereits nach vier Kilometern. Harrer hatte Rückenprobleme. Tesfaye, 2013 noch WM-Fünfter über 1500 Meter, sagte: "Ich habe nicht mehr daran geglaubt, die EM-Norm zu laufen."

Die Titel gewannen so zwei Außenseiter: Bei den Frauen setzte sich Anna Gehring aus Köln in 33:33,96 Minuten vor Deborah Schöneborn aus Berlin (33:37,48) durch. Bei den Männern gewann Sebastian Hendel von der LG Vogtland in 29:13,64 Minuten vor Vorjahressieger Simon Boch aus Regensburg (29:24,95). Die geforderte Qualifikationszeit für die Europameisterschaft - 28:55 Minuten bei den Männern, 32:55 bei den Frauen - schaffte niemand.

Bei dem 25-Runden-Rennen fehlte Amanal Petros (Brackwede), der die EM-Norm kürzlich in Portugal gelaufen war. Der deutsche Marathon-Rekordhalter Arne Gabius (TherapieReha Bottwartal) strebt in Berlin ebenfalls einen Start über 10 000 Meter an, will die Qualifikationszeit aber erst im Juni in den Niederlanden laufen.