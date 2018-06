Pole Position für Mercedes-Pilot Auer in Budapest

Budapest Mercedes-Fahrer Lucas Auer startet beim Sonntagsrennen des Deutschen Tourenwagen Masters in Budapest von Position eins.

Der 23 Jahre alte Österreicher war in einem von Mercedes dominierten Qualifying rund zwei Stunden vor dem Rennstart (13.30) der schnellste von den 18 DTM-Fahrern. Von Rang zwei geht auf dem Hungaroring sein Markenkollege Pascal Wehrlein in den sechsten Saisonlauf. Auch die die Startplätze drei bis fünf holten Piloten des Stuttgarter Autobauers. Titelverteidiger René Rast geht im Audi von Rang sechs ins Rennen. Bester BMW-Pilot war in der Qualifikation Timo Glock mit Startplatz acht.

Schon am Samstag hatte beim dritten von zehn Rennwochenenden der DTM-Saison Mercedes dominiert: Paul di Resta gewann vor Auer. Audi-Pilot Nico Müller erreichte Rang drei, alle sechs BMW-Fahrer verpassten eine Top-Ten-Platzierung und damit die Punkteränge.