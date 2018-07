Weitere 54 Leichtathleten vom DLV nominiert

Darmstadt Die deutschen Speerwurf-Asse um Olympiasieger Thomas Röhler werden das deutsche Team bei der Leichtathletik-EM vom 6. bis 12. August in Berlin anführen.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) nominierte weitere 54 Athleten für die Heim-Europameisterschaften im Olympiastadion: 31 Frauen und 23 Männer. Zuvor waren bereits Marathonläufer, Mehrkämpfer und Geher benannt worden. Damit stehen derzeit 80 Athleten im Gastgeber-Team.

Neben Speerwurf-Ass Röhler (Jena) und dem Weltranglisten-Zweiten Andreas Hofmann (Mannheim) wurde Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg) zunächst nur auf Vorbehalt nominiert. Der DLV begründete dies mit "derzeit muskulären Problemen und der damit verbundenen Wettkampfpause in den letzten Wochen". Der Weltranglisten-Erste müsse bei den deutschen Meisterschaften in Nürnberg (21. und 22. Juli) einen Leistungsnachweis erbringen. Alle drei Speerwerfer gelten als Medaillenkandidaten, hinter Vetter steht aber nun ein Fragezeichen.

Zum Team gehören auch der frühere Kugelstoß-Weltmeister David Storl (Leipzig) und Diskuswurf-Olympiasieger Christoph Harting (Berlin). Derzeit haben schon fünf deutsche Diskuswerfer die EM-Norm erfüllt, darunter auch London-Olympiasieger Robert Harting.

Zuvor hatte der Verband 44 Athletinnen und Athleten für den World Cup am 14. und 15. Juli in London nominiert. An der Spitze des Teams steht Speerwerferin Katharina Molitor (Leverkusen). An dem Acht-Länder-Kampf nehmen zudem Mannschaften aus Großbritannien, Frankreich, den USA, China, Südafrika, Polen und Jamaika teil.