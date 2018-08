Flensburg und Löwen im Achtelfinale des DHB-Pokals

Frankfurt/Main Meister SG Flensburg-Handewitt und Cup-Verteidiger Rhein-Neckar Löwen sind ins Achtelfinale des DHB-Pokals eingezogen.

Flensburg gewann nach schwacher erster Hälfte gegen den Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf mit 30:22 (14:12). Die Löwen setzten sich gegen Bundesliga-Absteiger TV 05/07 Hüttenberg mit 38:29 (20:10) durch.

Auch der VfL Gummersbach nach einem 27:23 (14:15) gegen HSC 2000 Coburg und Erstliga-Aufsteiger Bergischer HC nach einem 35:22 (18:12) gegen VfL Pfullingen schafften den Sprung in die nächste Runde. In der ersten Runde am Samstag waren die Bundesligisten TVB Stuttgart und Eulen Ludwigshafen gescheitert.

Die Auslosung für die Achtelfinal-Partien findet am kommenden Mittwoch nach dem Supercup-Spiel zwischen Flensburg und den Löwen in Düsseldorf statt.