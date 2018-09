Handballerinnen verlieren ersten Test gegen Russland

Dessau (dpa) – Die deutschen Handballerinnen haben das erste von zwei Test-Länderspielen gegen Russland verloren. Am 58. Geburtstag von Bundestrainer Henk Groener unterlag die Auswahl des Deutschen Handballbunds (DHB) dem Olympiasieger mit 31:35 (15:14).

Beste deutsche Werferin war die neue Kapitänin Kim Naidzinavicius mit sieben Treffern. Der zweite Vergleich gegen Russland ist am Sonntag in Nordhausen.

Nach einem schwachen Start vor allem in der Offensive und einem 3:7-Rückstand (14.) war es zunächst Torfrau Dinah Eckerle, die die DHB-Auswahl wieder zurück ins Spiel brachte. An ihren sieben Paraden vor dem Seitenwechsel richtete sich das Team auf, kam Tor um Tor heran und glich beim 11:11 erstmals aus.

Nach der 15:14-Pausenführung vor 2113 Zuschauern in der Anhalt-Arena setzte sich die deutsche Mannschaft auf 21:18 ab. Sie vergab dann aber zu viele Chancen, so dass der Olympiasieger die Partie erneut drehte. Beim 30:26 in Minute 54 war die Partie entschieden.

Beide Mannschaften wechselten viel, entsprechend hoch war die Fehlerquote. In der deutschen Auswahl gaben Anna Seidel, Mia Zschoke und Amelie Berger (alle von Bayer Leverkusen) sowie Torfrau Lea Rühter vom Buxtehuder SV ihre Länderspieldebüts. Mit den Partien gegen Russland begann für die deutsche Mannschaft die heiße Phase der Vorbereitung auf die EM im Dezember in Frankreich.