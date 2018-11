Pechstein Sechste im Massenstart - Ihle nur 17.

Obihiro Claudia Pechstein hat mit Platz sechs im Massenstartrennen einen guten Einstieg in die Weltcupsaison der Eisschnellläufer gefeiert. Im japanischen Obihiro lief die 46 Jahre alte Berlinerin bei zwei Sprintwertungen vor dem Feld und sicherte sich so die nötigen Punkte.

Im Endkampf, den Olympiasiegerin Nana Takagi aus Japan für sich entschied, sparte Pechstein Kräfte für das 3000-Meter-Rennen. "Dieses Rennen war heute gut für mein Selbstbewusstsein: Es zeigt mir, ich kann auch in meinem Alter noch vorn mit laufen", sagte Pechstein zufrieden. "Es lief alles so, wie ich mir das vorgestellt habe", sagte die Hauptstädterin.

Nico Ihle konnte im zweiten 500-Meter-Sprint seinen fünften Platz vom Vortag nicht wiederholen. Er startete etwas langsamer und wurde aus der zweiten Kurve herausgetragen. Damit reichte es für den Chemnitzer in 35,31 Sekunden nur zum 17. Platz. "Da fehlten ein, zwei Zehntel in der Kurve und dann wird man in so einem engen Rennen ganz schnell durchgereicht", bedauerte der verantwortliche Trainer Daan Rottier.

Im zweiten Sprintrennen der Damen wiederholte die einheimische Olympiasiegerin Nao Kodaira in 37,29 Sekunden ihren Vortagserfolg. Sie verfehlte damit ihren Bahnrekord nur um sechs Hundertstelsekunden. Über 1500 Meter verteidigten die beiden Inzellerinnen Gabi Hirschbichler (14.) und Roxanne Dufter (16.) mit Zeiten knapp unter zwei Minuten ihre Plätze in der A-Gruppe. Den ersten Saisonerfolg holte sich Ex-Weltrekordlerin Brittany Bowe aus den USA in Bahnrekordzeit von 1:55,03 Minuten.