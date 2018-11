Stockton gegen Stockton - Bruder-Duell der speziellen Art

Michael gegen David Stockton - in der Göttinger Sparkassen-Arena kommt es am Samstag zu einem Bruderduell der ganz speziellen Art.

Zum ersten Mal spielen die beiden Söhne von NBA-Legende John Stockton um Punkte gegeneinander und verleihen dem Duell der beiden Playoff-Aspiranten BG Göttingen und medi Bayreuth in der Basketball-Bundesliga damit eine ganz besondere Note. Basketball gehört bei den Stocktons zur Familie wie in den USA der Truthahn zu Thanksgiving. Kein Wunder bei diesem Vater: John Stockton ist einer der ganz großen NBA-Stars, war 19 Spielzeiten Point Guard bei den Utah Jazz, wo auch David zuletzt spielte - wenn auch nur eine Nebenrolle. Der 56 Jahre alte John Stockton ist nach wie vor mit 15 806 Assists der beste Vorlagengeber in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga. Dass er seine Söhne verfolgt, belegen mehrere Besuche bei Partien in Göttingen mit Ehefrau Nada.

Die Unterschiede zwischen Vater John und seinen Söhnen sind gewaltig. Während der Papa nur das Trikot der Utah Jazz trug und damit wie Deutschlands Basketball-Superstar Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks als Paradebeispiel für Vereinstreue gilt, leben seine Söhne das typische Leben amerikanischer Basketballer, die den Sprung in die NBA nicht ganz schaffen.

BG Karlsruhe, MHP Riesen Ludwigsburg, Chanton Charge (USA), Awtodor Saratow (Russland), Apollon Patras (Griechenland) heißen die Stationen von Göttingens Michael Stockton seit dem College. Bayreuths David Stockton war neben einigen Stationen in den USA bei den New Zealand Breakers am anderen Ende der Welt und KK Cedevita in Kroatien aktiv.

Nun hat es beide in die Bundesliga geführt, wo sie sich am Samstag (20.30 Uhr) auf dem Parkett gegenüberstehen. Ein besonderes Spiel sei es aber nicht, sagte Göttingens Michael Stockton. Es gebe schließlich auch gegen seinen Bruder nur zwei Zähler zu gewinnen.

Der 29 Jahre alte Point Guard spielt in seiner zweiten Saison in der Uni-Stadt, in der er auf Anhieb Fuß gefasst hat. Stockton gilt als verlängerter Arm des niederländischen Coaches Johan Roijakkers, als Denker und Lenker der Niedersachsen auf dem Parkett. Allerdings zog er sich beim Auswärtsspiel in Ludwigsburg zuletzt bei einem Sturz eine schwere Prellung und eine schwere Kapselzerrung in der Hüfte zu. Das Duell mit seinem Bruder will er aber auf keinen Fall verpassen.

Der 27 Jahre alte David Stockton tat sich in Bayreuth anfangs schwer, es gab sogar schon Gerüchte über eine Vertragsauflösung. Doch nach den Anlaufschwierigkeiten hat sich der Aufbauspieler inzwischen gesteigert 20 Punkte in der Champions League gegen Oostende (Belgien) in der Champions League, 24 Zähler in der Bundesliga gegen Bremerhaven - Stockton ist im Frankenland angekommen.