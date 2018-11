DHB-Team für EM-Qualifikation in Halle zu Gast

Halle/Westf. Die deutsche Handball-Auswahl tritt in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 im westfälischen Halle an. Wie der Verband mitteilte, ist die Heimpartie gegen Polen am 13. April 2019 im Gerry-Weber-Stadion angesetzt. Das Auswärtsspiel wird am 10./11. April ausgetragen.

"Gegen Polen werden wir um den Gruppensieg und um die bestmögliche Ausgangsposition für die Auslosung der EM-Endrunde kämpfen", sagte der Sportvorstand des Deutschen Handballbundes, Axel Kromer. Für die kommende Weltmeisterschaft im Januar in Deutschland und Dänemark hat sich Polen nicht qualifiziert.