Niederlage für Gross bei Rückkehr - DEG schlägt München

Wolfsburg/Düsseldorf Eishockey-Trainer Pavel Gross hat bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte mit den Adlern Mannheim überraschend eine knappe Niederlage hinnehmen müssen.

Bei den Grizzlys Wolfsburg unterlag der Tabellenführer am Freitagabend 3:4 (1:1, 1:0, 1:2) nach Verlängerung und verlor damit unerwartet zum zweiten Mal in Serie.

Die Mannheimer hatten dreimal geführt und erst in der vorletzten Spielminute durch den Wolfsburger Spencer Machacek den Ausgleich kassiert. Daniel Sparre sorgte dann nach 38 Sekunden in der Overtime für den umjubelten Siegtreffer der Niedersachsen. Die Wolfsburger, unter Gross in den vergangenen Jahren das konstanteste Team der Deutschen Eishockey Liga, gaben den letzten Tabellenplatz ab, haben aber 14 Punkte Rückstand auf die Playoff-Ränge.

Der 50-jährige Gross hatte die Mannheimer im Sommer übernommen und vor der Reise zu seinem langjährigen Arbeitgeber in den vergangenen 13 Partien zu 11 Siegen geführt. Aufseiten des siebenmaligen deutschen Meisters musste Olympia-Silbergewinner Matthias Plachta verletzungsbedingt bereits im ersten Drittel das Eis verlassen.

Dank des Punktgewinns bauten die Adler ihre Tabellenführung dennoch wieder auf sechs Zähler vor dem EHC Red Bull München aus. Der Titelverteidiger verpasste es, durch das 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) bei der Düsseldorfer EG nachzulegen. Vor der Partie wurde der Düsseldorfer Verteidiger Patrick Köppchen für sein 1000. DEL-Spiel geehrt, seine Jubiläumspartie hatte er am Dienstag bestritten.

Die Kölner Haie entschieden das Prestigeduell bei den Eisbären Berlin deutlich mit 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) für sich. Damit schoben sie sich in der Tabelle vorbei an den Berlinern auf Rang fünf.