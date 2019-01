Fans feiern Handball-Weltmeister Deckarm zum 65. Geburtstag

19.000 Fans gratulierten in der Halbzeitpause Joachim Deckarm zum 65. Geburtstag.

Köln 19.000 Fans haben dem früheren Handball-Weltmeister Joachim Deckarm in der Halbzeitpause des WM-Hauptrundenspiels Deutschland gegen Island zum 65. Geburtstag gratuliert. Die Zuschauer in der Kölner Arena stimmten gemeinsam den Song "Happy Birthday" an und feierten den Jubilar.

Deckarm, Teil der legendären Weltmeistermannschaft von 1978, ist seit einem Sportunfall vor knapp 40 Jahren auf Pflege angewiesen. Der ehemalige Rückraumspieler des VfL Gummersbach hatte sich nach einem unglücklichen Zusammenprall beim Europacupspiel in Tatabanya schwere Kopfverletzungen zugezogen.