Jansrud bricht sich Hand im Abfahrtstraining von Kitzbühel

Kitzbühel Der Norweger Kjetil Jansrud hat sich beim Training für den alpinen Abfahrtsklassiker in Kitzbühel zwei Knochen in der linken Hand gebrochen.

Wie österreichische Medien berichten, wurde der 33-Jährige bereits operiert. Ein Start beim Rennen auf der legendären Streif am Samstag scheint ausgeschlossen.

Zwei Wochen vor dem WM-Beginn in Are rechnet Jansrud aber offenbar nicht mit einer langen Ausfallzeit. "Ich werde schnell zurück sein", schrieb der 22-malige Weltcup-Sieger in sozialen Netzwerken und scherzte: "Die Streif 1 - 0 Jansrud". In dieser Saison gewann Jansrud den Super-G in Lake Louise. In Kitzbühel war der fünffache olympische Medaillengewinner 2015 der Schnellste gewesen.