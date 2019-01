Hamburg Handball-Rekordmeister THW Kiel muss auf unbestimmte Zeit auf sein isländisches Talent Gisli Thorgeir Kristjansson verzichten.

Der 19 Jahre alte Rückraumspieler wird in seiner Heimat an der Schulter operiert, wie der Club mitteilte. Kristjansson hatte sich im letzten WM-Hauptrundenspiel der Isländer in Köln gegen Brasilien (29:32) die Verletzung zugezogen. Er hatte auch bei der 19:24-Niederlage gegen die deutsche Mannschaft gespielt und überzeugt.