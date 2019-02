Are Super-G-Weltmeisterin Mikaela Shiffrin verzichtet auf die Kombination bei den Titelkämpfen in Are.

"Es war eine harte Entscheidung, aber mein Team und ich haben uns letztendlich dazu entschieden, dass die Kombination zu viel wäre bei dieser WM", teilte die Olympia-Silbermedaillengewinnerin in dieser Disziplin am Dienstagabend in den sozialen Netzwerken mit. Sie sei davon überzeugt, dass sie ihre Energie und Konzentration auf den Slalom und den Riesenslalom richten müsse.