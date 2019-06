Hamilton traut sich fünf weitere Jahre in der Formel 1 zu

Weltmeister Lewis Hamilton will noch ein paar Jahre in der Formel 1 bleiben.

New York City Der fünfmalige Weltmeister Lewis Hamilton sieht das Ende seiner Formel-1-Karriere noch lange nicht gekommen.

"Ich kann sicher noch fünf Jahre machen. Ich kann weitermachen, so lange ich kann - bis es mir keinen Spaß mehr macht", sagte der Mercedes-Pilot in der Sendung "My Next Guest Needs No Introduction" ("Mein nächster Gast muss nicht vorgestellt werden") von US-Talker David Letterman beim amerikanischen Streamingdienst Netflix.

Der Brite Hamilton, der bei den Silberpfeilen noch einen Vertrag bis Ende 2020 besitzt, nimmt sich dabei Rekordweltmeister Michael Schumacher als Vorbild. "Michael ist mit 38 Jahren zurückgetreten, ich bin 33", sagte er. Sein Siegeswille sei dabei trotz der großen Erfolge in den vergangenen Jahren ungebrochen: "Ich bin unglaublich entschlossen zu gewinnen." Er habe das Gefühl, "etwas zu verschwenden", wenn er jetzt zurücktreten würde. Hamilton will sich weiter "verbessern, wachsen und pushen" sagte er.

Vor dem Großen Preis von Kanada am Sonntag (20.10 Uhr/RTL und Sky) in Montréal führt Titelverteidiger Hamilton in der WM-Wertung mit 17 Punkten Vorsprung vor seinem finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas. Sebastian Vettel im Ferrari hat nach nur sechs von 21 Rennen schon 55 Zähler Rückstand.