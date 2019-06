Vom letzten Platz: Wittmann gewinnt fünften DTM-Lauf

Misano (dpa) – BMW-Pilot Marco Wittmann hat nach einer spektakulären Aufholjagd den fünften Lauf des Deutschen Tourenwagen Masters im italienischen Misano gewonnen.

Der zweimalige Champion, der vom letzten Platz gestartet war, triumphierte in seinem 99. DTM-Rennen vor den Audi-Piloten René Rast und Loic Duval. "Ziemlich geil von ganz hinten auf eins", sagte Wittmann noch im Cockpit.

Dabei sah es zunächst nach dem neunten Sieg in den letzten elf Rennen für Rast aus, der mit seinem zweiten Platz die Gesamtführung übernahm. Der Mindener hatte das Qualifying gewonnen und kontrollierte das Rennen. Wittmann, der aufgrund technischer Probleme vom letzten Platz ins Rennen gegangen war, wechselte gleich nach der ersten Runde die Reifen und startete die Aufholjagd. Dabei hatte der Meister von 2014 und 2016 Glück, dass nach sechs Runden das Safety Car zum Einsatz kam, er zum Feld aufschloss und sich anschließend nach vorne kämpfte. Nach dem Reifenwechsel von Rast übernahm Wittmann die Spitze und kontrollierte mit einem zeitweisen Vorsprung von knapp 23 Sekunden das Feld. Dabei konnte der 29-Jährige seine Reifen schonen und somit einen zweiten Reifenwechsel vermeiden.

Für Rast kam seine Aufholjagd in Richtung Wittmann zu spät. Im Ziel hatte Wittmann immer noch einen Vorsprung von über acht Sekunden vor Rast. Der sechste Lauf findet am Sonntag ebenfalls in Misano statt.