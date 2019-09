Björndalen trainert Chinas Skijäger

Oslo (dpa) – Knapp 18 Monate nach seinem Karriereende hat Norwegens Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen einen neuen Job.

Der 45-Jährige übernimmt als Chefcoach die chinesischen Skijäger und soll sie mit Blick auf die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking näher an die Weltspitze bringen. Während Björndalen in übergeordneter Funktion für alle Teams zuständig ist, wird seine Frau Darja Domratschewa Trainerin der Damen-Mannschaft.

"Wir konzentrieren uns darauf, ein hochprofessionelles Team aufzubauen. Natürlich nutzen wir gerne die Chance und helfen unserem Lieblingssport, sich weltweit zu entwickeln, in Ländern, in denen Biathlon und alle Wintersportarten ein enormes Potenzial haben", teilte der Rekord-Olympiasieger und Weltmeister mit.

Der sechsmalige Weltcupgesamtsieger Björndalen hatte im Frühjahr 2018 seine einmalige Erfolgskarriere beendet. Auch seine Frau Darja Domratschewa, viermalige Olympiasiegerin aus Weißrussland, hörte daraufhin auf. Beide haben die mittlerweile fast dreijährige Tochter Xenia.