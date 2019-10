Basketball-Star Dennis Schröder sucht einen Privatkoch

Will sich von einem persönlichen Küchenchef bekochen lassen: Dennis Schröder.

Berlin. Wer möchte Dennis Schröder bekochen? Der NBA-Profi von Oklahoma City Thunder sucht per Instagram einen persönlichen Küchenchef.

Vorzugsweise soll der aus Deutschland kommen und deutsche sowie internationale Küche im Repertoire haben. Pasta, Quesadillas, Lamm, Koteletts und Steaks stehen ganz oben auf der Wunschliste des 26-Jährigen, der sich in den USA und bei seinen Deutschland-Aufenthalten verwöhnen lassen will. Der deutsche Nationalspieler bittet in seinem Beitrag vom 4. September um Empfehlungen seiner Follower.