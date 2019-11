Mihambo: Staffel-Start bei Olympia möglich

Mannheim. Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo kann sich einen Start über 4 x 100 Meter bei den Olympischen Spielen 2020 gut vorstellen.

"Die Staffel ist in Tokio nach dem Weitsprung dran, das war bei der WM parallel. Und alles, was zeitlich nach dem Weitsprung-Finale kommt, könnte dann möglich sein", sagte die 25-Jährige von der LG Kurpfalz der Deutschen Presse-Agentur. Mihambo hatte in diesem Jahr mit 11,21 Sekunden über 100 Meter geglänzt, konzentrierte sich bei den Titelkämpfen Anfang Oktober in Doha aber auf ihre Spezial-Disziplin.

In der Sandgrube triumphierte die gebürtige Heidelbergerin mit 7,30 Metern. "Eine Hallensaison ist schon für die anstehende Saison geplant. Die 60 Meter will ich auch wieder angehen. An der Schnelligkeit werden wir arbeiten und das dann auch in den Wettkämpfen auch zeigen", sagte Mihambo. Die Leichtathletik-EM nach den Sommerspielen Ende August in Paris seien auch noch eine Möglichkeit, im Sprint anzutreten. "Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ich gesund bleibe." Sie laufe im Freien eigentlich lieber die 200 Meter, "aber da muss man mehr investieren."

Der deutsche Weitsprung-Rekord von Heike Drechsler, die 1988 in Neubrandenburg 7,48 Meter weit flog, ist kein kurzfristiges Ziel von Mihambo. "Dazu gehört viel. Man muss erstmal gesund bleiben und noch eine Schippe drauflegen", erklärte die Europameisterin. Der Rekord sei schon eine Hausnummer. "Von daher bin ich da ganz realistisch und weiß, dass es so noch nicht reicht. Aber es kann kommen und es ist ein ambitioniertes Ziel. Aber es ist nichts, worauf ich mich momentan fokussiere."