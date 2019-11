Pechstein gewinnt B-Gruppe über 3000 Meter in Bahnrekordzeit

Tomaszow Mazowiecki. Claudia Pechstein hat zum Auftakt des Weltcups im polnischen Tomaszow Mazowiecki das 3000-Meter-Rennen der B-Gruppe gewonnen.

In 4:10,04 Minuten fixierte die 47 Jahre alte Berlinerin einen Bahnrekord und schaffte damit den Sprung in die Top zwölf beim Weltcup kommende Woche im kasachischen Nur-Sultan auf ihrer Spezialstrecke über 5000 Meter. "Das war ganz wichtig, weil diesmal nur die Siegerin in die A-Gruppe aufrückte", sagte Team-Manager Helge Jasch.

Pechstein war damit erneut beste Deutsche: Michelle Uhrig aus Berlin kam in 4:14,43 Minuten auf Platz 14 der B-Gruppe, Roxanne Dufter (Inzell) blieb nur Rang 17 in 4:17,66. In der A-Gruppe ist in Polen aufgrund der Resultate in der Vorwoche in Minsk keine Deutsche vertreten, Pechstein hatte dort als beste Deutsche Platz 13 belgt. Das reichte nicht, um die A-Gruppe zu halten.