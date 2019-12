Zahlen der Formel-1-Saison 2019

Lewis Hamilton schraubt beim Finale in Abu Dhabi seinen eigenen Punkterekord für eine Saison auf 413.

Abu Dhabi. 2019 war ein denkwürdiges Jahr in der Formel 1. Die Königsklasse des Motorsports feierte in China ihren 1000. Grand Prix der Geschichte, Mercedes sicherte sich zum sechsten Mal in Serie beide WM-Titel.

Ein Formel-1-Jahr in Zahlen.

5 - In Suzuka Anfang Oktober muss die Qualifikation wegen des Taifuns Hagibis auf den Rennsonntag verschoben werden. Es ist erst das fünfte Mal in der Formel-1-Historie, dass Rennen und Startplatzjagd am selben Tag ausgetragen werden.

6 - Lewis Hamilton wird Anfang November beim Grand Prix der USA in Austin zum sechsten Mal Weltmeister. In der ewigen Bestenliste steht nur noch Michael Schumacher (7) vor ihm. Mercedes gelingt Einmaliges: sechsmal in Serie Konstrukteursweltmeister und Fahrerweltmeister.

21 - Mit 21 Jahren und 320 Tagen kürt sich Charles Leclerc Anfang September in Belgien zum drittjüngsten Formel-1-Gewinner. Der Jüngste ist Max Verstappen, der 2016 in Spanien erst 18 Jahre alt war.

23 - 23 Jahre, 8 Monate und 13 Tage beträgt das Durchschnittsalter der drei Fahrer Max Verstappen, Pierre Gasly und Carlos Sainz auf dem Podest Mitte November in Brasilien. Jünger war kein Formel-1-Podium zuvor.

100 - Red-Bull-Pilot Max Verstappen rast in Ungarn zu seinem ersten Startplatz ganz vorne. In der Formel 1 ist der Niederländer damit der 100. Pole-Mann.

177 - Nico Hülkenberg baut einen frustrierenden Rekord aus. In seinem vorerst letzten Formel-1-Rennen in Abu Dhabi schafft es der Renault-Mann als Zwölfter erneut nicht auf das Podest. Eine längere Serie hat kein anderer Pilot.

200 - Mercedes begeht in Deutschland nach eigener Rechnung seinen 200. Grand Prix in der Formel 1. Im Regenchaos fliegt aber Valtteri Bottas raus, Lewis Hamilton wird nur Neunter.

210 - Nach 210 Rennen landen beim Grand Prix von Italien in Daniel Ricciardo (4.) und Nico Hülkenberg (5.) erstmals wieder zwei Renault-Piloten unter den besten Fünf.

312 - Kimi Räikkönen bestreitet beim Saisonfinale in Abu Dhabi seinen 312. Grand Prix. Damit überholt der finnische Alfa-Romeo-Pilot Fernando Alonso aus Spanien und nimmt 2020 die Bestmarke des Brasilianers Rubens Barrichello (322) in Angriff.

392 - In Singapur ist es endlich wieder soweit: Sebastian Vettel gewinnt nach 392 Tagen wieder ein Rennen für Ferrari. Es ist der 53. Karriereerfolg des Hessen.

413 - Lewis Hamilton schraubt mit dem Sieg - und dem Extra-Punkt für die schnellste Runde - beim Finale in Abu Dhabi seinen eigenen Punkterekord für eine Saison von 408 (2018) auf 413.

1000 - In China feiert die Formel 1 großes Jubiläum. Mitte April wird der 1000. Grand Prix in der Geschichte der 1950 gegründeten Motorsportkönigsklasse absolviert.

1963 - Die Formel 1 verabschiedet sich mit dem Grand Prix von Abu Dhabi am 1. Dezember in die Winterpause. 1963 fand das Saisonfinale in Südafrika sogar erst am 28. Dezember statt.

2072 - Nach einer Zeitstrafe gegen Lewis Hamilton rückt Carlos Sainz Mitte November in Brasilien auf den dritten Platz vor. Es ist das erste Podium für den Spanier überhaupt und der erste Podestplatz für McLaren 2072 Tage nach dem Grand Prix von Australien 2014.

3178 - Robert Kubica profitiert in Deutschland von einer nachträglichen Strafe gegen Alfa Romeo und holt im Williams als Zehnter seinen ersten Punkt nach 3178 Tagen (oder 8 Jahre und 256 Tage). 2010 in Abu Dhabi war der Pole Fünfter geworden. Sein Cockpit muss Kubica dennoch abgeben.