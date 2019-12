Flensburg schlägt die Rhein-Neckar Löwen

Mannheim. Die SG Flensburg-Handewitt ist vorerst auf den zweiten Platz der Handball-Bundesliga zurückgekehrt. Der deutsche Meister gewann das Topspiel bei den Rhein-Neckar Löwen mit 24:22 (14:13) und sorgte damit für die bereits fünfte Saisonniederlage der Mannheimer.

Mit nun 28:10-Punkten sind die Flensburger damit zumindest erst mal bis zum Sonntag wieder erster Verfolger von Rekordmeister THW Kiel (28:6) - allerdings hat die SG bereits zwei Spiele mehr als der THW absolviert.

Bester Werfer Flensburgs in der ausverkauften SAP Arena war der Ex-Löwe Marius Steinhauser mit sieben Treffern. Für die Gastgeber waren die Nationalspieler Jannik Kohlbacher und Uwe Gensheimer mit je fünf Treffern am erfolgreichsten. Allerdings waren die Löwen zu oft am starken SG-Keeper Benjamin Buric gescheitert, der seinem Team letztlich den verdienten Erfolg sicherte. "Unsere Abwehr war heute auf einem Weltklasse-Niveau", sagte Buric beim TV-Sender Sky.