Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Torwart Roy

Augsburg. Olivier Roy wird in der Deutschen Eishockey Liga auch in der kommenden Saison im Tor der Augsburger Panther stehen. Der Verein gab die Vertragsverlängerung mit dem 28-jährigen Kanadier um ein Jahr bekannt. Roy spielt seit November 2017 für die Panther.

"Oli Roy gibt uns in jedem Spiel die Chance zu gewinnen", sagte Augsburgs Trainer Tray Tuomie in der Mitteilung des DEL-Clubs. Der Kanadier besteche mit Konstanz. Roy erklärt den erneuten Einzug in die Playoffs zu seinem Ziel in dieser Spielzeit.