David Schumacher steigt in Formel 3 auf

München. David Schumacher fährt künftig in der Formel 3. Der Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher geht in dieser Saison für das Team Charouz an den Start und steigt damit aus der europäischen Formel 4 auf.

"Das ist eine große Aufgabe", bestätigte Ralf Schumacher der Deutschen Presse-Agentur das Engagement des 18-Jährigen für zunächst eine Saison. Zuerst hatte die "Sport Bild" über die Personalie berichtet. "Das Team macht einen sehr guten Eindruck", sagte David Schumacher der "Bild".

Der Cousin von Michael Schumachers Sohn Mick hatte bereits Ende September vergangenen Jahres in Sotschi sein Debüt in der Formel 3 für das Team Campos Racing gegeben. Der erste Grand Prix dieser Saison findet Ende März in Bahrain statt. Mick Schumacher fährt auch 2020 in der Formel 2.