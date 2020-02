Chancenlos in Lahti: Rückkehrer Freund weit hinterher

Lahti. Das Skisprung-Comeback des früheren Einzel-Weltmeisters Severin Freund verläuft weiter stockend. Der 31-Jährige kam beim Weltcup im finnischen Lahti nach einem Sprung auf 107,5 Meter nicht über Rang 46 hinaus.

In der Vorwoche im rumänischen Rasnov hatte Freund bei seiner Rückkehr nach knapp 14 Monaten noch die Ränge 29 und 32 belegt. "Ich bin anscheinend echt zu lange nicht mehr in Lahti gewesen. Ich habe noch nicht so ganz den Schlüssel gefunden, dass es noch ein paar Meter weiter geht", sagte Freund bei der ARD. Am Sonntag hat er in einem weiteren Einzel die Chance auf Weltcup-Punkte.